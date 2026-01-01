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    Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 638 mm | Kärcher

    Orange Bürstenwalze mit schwarzen Borsten, zylindrische Form, auf weißem Hintergrund.

    Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 638 mm

    Bestellnummer: 6.906-982.0

    Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.