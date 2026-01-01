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    Walzenbürste, Mittel, Rot, 300 mm | Kärcher

    Rote Bürstenwalze mit schwarzen Streifen, zylindrische Form, Borsten in diagonalen Mustern angeordnet.

    Walzenbürste, Mittel, Rot, 300 mm

    Bestellnummer: 4.762-005.0

    Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.
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