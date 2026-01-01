Walzenbürste, Mittel, Rot, 350 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 4.037-031.0Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.
Farbe
Rot
Länge (mm)
350
Härtegrad
Mittel
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8