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    Walzenbürste, Mittel, Rot, 450 mm | Kärcher

    Rote Walzenbürste mit schwarzen Borsten für Reinigungsgeräte, liegend auf weißem Hintergrund.

    Walzenbürste, Mittel, Rot, 450 mm

    Bestellnummer: 4.762-392.0

    Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.