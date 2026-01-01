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    Walzenbürste, Mittel, Rot, 800 mm | Kärcher

    Rote Bürstenwalze mit schwarzen Enden, Borsten in spiralförmigem Muster angeordnet, auf weißem Hintergrund.

    Walzenbürste, Mittel, Rot, 800 mm

    Bestellnummer: 4.035-606.0

    Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.