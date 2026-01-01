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    Walzenbürste, Mittelhart, Grün, 400 mm | Kärcher

    Grüne Bürstenwalze mit schwarzen Streifen, zylindrische Form, auf weißem Hintergrund.

    Walzenbürste, Mittelhart, Grün, 400 mm

    Bestellnummer: 4.762-000.0

    Mittelharte, hellgrüne Walzenbürste zur effektiven Reinigung textiler Beläge. Besonders geeignet für Veloursbeläge bis 3 mm Florhöhe.