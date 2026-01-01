Walzenbürste, Mittelhart, Grün, 400 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 4.762-000.0Mittelharte, hellgrüne Walzenbürste zur effektiven Reinigung textiler Beläge. Besonders geeignet für Veloursbeläge bis 3 mm Florhöhe.
Farbe
Grün
Länge (mm)
400
Härtegrad
Mittelhart
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1