Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 638 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.906-984.0Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.
Farbe
Schwarz
Länge (mm)
638
Härtegrad
Sehr hart
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.2