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    Walzenbürste, Sehr Weich, Weiß, 350 mm | Kärcher

    Weiße Bürstenrolle mit schwarzen Enden, horizontal auf weißem Hintergrund liegend.

    Walzenbürste, Sehr Weich, Weiß, 350 mm

    Bestellnummer: 4.037-036.0

    Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.