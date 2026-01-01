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    Walzenbürste, Weich, Blau, 300 mm | Kärcher

    Blaue Walzenbürste mit schwarzen Streifen, liegend auf weißem Hintergrund.

    Walzenbürste, Weich, Blau, 300 mm

    Bestellnummer: 4.762-499.0

    Zur Teppichreinigung.