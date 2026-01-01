Walzenbürste, Weich, Weiß, 300 mm | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 4.762-452.0Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.
Farbe
Weiß
Länge (mm)
300
Härtegrad
Weich
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3