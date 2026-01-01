Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Walzenpad auf Hülse, Hart, Grün, 350 mm | Kärcher

    Grüne Walzenbürste mit weißem Kern, zylindrische Form, auf weißem Hintergrund.

    Walzenpad auf Hülse, Hart, Grün, 350 mm

    Bestellnummer: 6.369-052.0

    Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.