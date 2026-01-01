Walzenpad auf Hülse, Hart, Grün, 530 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.369-733.0Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.
Farbe
Grün
Länge (mm)
530
Härtegrad
Hart
Menge (Stück)
1