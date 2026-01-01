Wandhalterung für LVS 1/2 Bp | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.885-920.0Die Wandhalterung ermöglicht eine praktische, platzsparende und sichere Aufbewahrung des Akku-Trockensaugers LVS 1/2 Bp und macht das Gerät jederzeit griffbereit.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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