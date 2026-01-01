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    Wandhalterung für LVS 1/2 Bp | Kärcher

    Graue Wandhalterung mit Schrauben und Dübeln, geeignet für die Befestigung von Geräten oder Zubehör.

    Wandhalterung für LVS 1/2 Bp

    Bestellnummer: 2.885-920.0

    Die Wandhalterung ermöglicht eine praktische, platzsparende und sichere Aufbewahrung des Akku-Trockensaugers LVS 1/2 Bp und macht das Gerät jederzeit griffbereit.