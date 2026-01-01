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    Warnschild Universal | Kärcher

    Gelbes Warnschild von Kärcher mit Symbol für rutschige Fläche. Rechteckige Form, freistehend.

    Warnschild Universal

    Bestellnummer: 6.999-373.0

    Universell einsetzbares Warnschild mit leicht verständlichen Piktogrammen zwecks beidseitiger Warnung vor Rutschgefahr. Zur Erhöhung der Sicherheit bei Reinigungsarbeiten. 
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