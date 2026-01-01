10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Wasserfeinfilter, 100 μm, R 1" | Kärcher

    Wasserfilter mit transparentem Gehäuse und rotem Filtereinsatz, Messinganschlüsse auf beiden Seiten.

    Wasserfeinfilter, 100 μm, R 1"

    Bestellnummer: 2.638-270.0

    Wasser-Feinfilter, Maschenweite 100 μm, max. Temperatur 60° C. Zur Montage am Geräteeingang. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 1".