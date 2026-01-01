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    Wasserfeinfilter, mit Adapter | Kärcher

    Verschiedene Kärcher Zubehörteile, darunter ein schwarzer Filter, ein roter Einsatz, graue und schwarze Adapter sowie ein gelber Dichtungsring.

    Wasserfeinfilter, mit Adapter

    Bestellnummer: 4.730-102.0

    Wasser-Feinfilter, Maschenweite 125 μm, max. Temperatur 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".