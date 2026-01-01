Wasserfeinfilter, mit Adapter | Kärcher

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Bestellnummer: 4.730-102.0Wasser-Feinfilter, Maschenweite 125 μm, max. Temperatur 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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