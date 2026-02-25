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    Wasserspender | Kärcher

    Wasserspender - DIE NACHHALTIGE WASSERQUELLE.

    Erfrischung für Büro und Betrieb – Kärcher Wasserspender sind mit einem zertifizierten, automatischen Hygienesystem und einem innovativen Filtersystem ausgestattet. Die preisbewusste und nachhaltige Alternative zu Gallonen und Flaschen.

    Wasserspender WPD 200
    Wasserspender wird im Büro verwendet

    Von zahlreichen Vorteilen profitieren: jetzt kaufen, mieten oder leasen.

    Mit den leitungsgebundenen Wasserspendern von Kärcher bieten Sie Mitarbeitenden, Kunden, Besuchern oder Schülern natürlich schmeckendes Wasser in exzellenter, gefilterter Qualität direkt aus der Leitung. Profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

    • Patentiertes Hygienesystem, ohne den Einsatz von Chemikalien

    • Geringer Energieverbrauch

    • Wirtschaftliches und umweltschonendes Trinkvergnügen

    • Direkt aus der Leitung, ohne Gallonen

    • Full-Service-Pakete

    • Bis zu 6 Wasserarten inkl. Heißwasseroption z. B. für Tee

    • Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit
    Kontakt aufnehmen

    Vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

    Für jeden Anspruch die richtige Lösung. Ganz egal ob zuhause, im Büro, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Einzelhandel, in Schulen, Kantinen, der Industrie oder im öffentlichen Dienst – mit den Wasserspendern von Kärcher können Ihre Mitarbeiter, Kunden und Besucher auf einfache und kostengünstige Weise gesundes Wasser in exzellenter Qualität genießen. Der Wasserspender für Wasser, das schmeckt.

    Wasserspender im Büro

    Büro

    Beeinflussen Sie die Ökobilanz Ihres Unternehmens nachhaltig und positiv, indem Sie Plastikmüll vermeiden. Bieten Sie Ihren Mitarbeitenden eine ausreichende Versorgung mit gefiltertem frischem Trinkwasser für hohe Leistungsfähigkeit.

    Wasserspender im Lager

    Industrie

    Passend für Industriebetriebe, Produktionshallen oder Logistikzentren. Genießen Sie sauberes Trinkwasser in Lebensmittelqualität und sorgen Sie für die optimale Trinkwasserversorgung am Arbeitsplatz für leistungsstarke Mitarbeitende.

    Zielgruppe Kommune Piktogramm

    Kommune und öffentliche Einrichtungen

    Verkürzen Sie die Wartezeit Ihrer Besucher und bieten Sie mit Wasserspendern von Kärcher ein natürlich schmeckendes Trinkwasser in optimaler, gefilterter Qualität direkt aus der Leitung. Damit beeinflussen Sie zudem Ihre Ökobilanz nachhaltig und positiv, indem Sie Plastikmüll vermeiden.

    Zielgruppe Hotel- und Gastgewerbe Piktogramm

    Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

    Dank des patentierten Hygienesystems eignen sich unsere WPD 200 Advanced Wasserspender bestens für den Einsatz in Kliniken, Arztpraxen oder Pflegeeinrichtungen. Versorgen Sie Ihre Mitarbeitende, Pflegekräfte und Patienten mit frischem gefilterten Leitungswasser in Lebensmittelqualität. Das innovative Filtersystem hält Schadstoffe und Mikroorganismen zuverlässig zurück. Und die automatische thermische Desinfektion stellt sicher, dass der WPD 200 Advanced dauerhaft hygienisch einwandfrei bleibt.

    CO2_Emission

    Ökologischer Trinkgenuss

    Der Klimaschutz ist heute wichtiger denn je und betrifft uns alle. Wir bei Kärcher sind stolz darauf, mit gutem Beispiel voranzugehen und wurden dafür 2023 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis im Bereich „Ressourcen“ ausgezeichnet.

    Wussten Sie, dass die Wahl der Trinkwasserversorgung einen großen Einfluss auf die CO₂-Bilanz eines Unternehmens hat? Faktoren wie Herstellung, Recycling der Behältnisse, Transport und Stromverbrauch spielen dabei eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund sollten ökologische Aspekte bei der Auswahl der Trinkwasserversorgung berücksichtigt werden.

     

    Analyse der CO₂-Emissionen:

    Eine Studie der TU Darmstadt verglich den CO₂-Ausstoß von drei Trinkwasserversorgungsarten: Gallonensysteme, Flaschenwasser-Automaten und die WPD 100-Wasserspender von Kärcher. Bei einem täglichen Verbrauch von 1,5 Litern gekühltem, stillem Wasser pro Person und 30 Mitarbeitenden sparen die WPD 100-Wasserspender im Vergleich zu Flaschenwasser-Automaten mehr als 1,6 Tonnen CO₂ ein. Die CO₂-Emissionen eines WPD 100 entsprechen nur etwa 16,4 % der Emissionen eines Gallonenwassersystems.

    DIE HIGHLIGHTS

    Sie sind neugierig, was den WPD 200 so einzigartig macht? Entdecken Sie die Besonderheiten.

    Der FlexoMate kann sich durch seinen modularen Aufbaus den Bedürfnissen ideal anpassen

    Thermische Reinigung ohne Chemie

    Das patentierte Hygienesystem sorgt für Leitungswasser in Trinkwasserqualität – und das rund um die Uhr. Die automatische thermische Desinfektion in Kombination mit einem speziellen Filtersystem lässt Bakterien und Viren keine Chance. So erhalten Sie gesundes Wasser mit bestem Geschmack – hygienisch und sicher!

    Der FlexoMate verfügt über spezielle Anbausätze zur Maschinenintegration weiterer Reinigungsgeräte

    Individualisierung

    Was den Geschmack guten Trinkwassers angeht, sind wir uns wohl einig – was das Äußere unseres Trinkwasserspenders betrifft, möchten wir Ihnen maximale Individualität gewähren. Somit lässt sich die Glasscheibe des WPD 200 nach Ihrem Geschmack bedrucken – so können Sie sich Ihren Trinkwasserspender ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren.

    Durch kippbare Boxen reduziert der FlexoMate belastende Bewegungsabläufe

    Design

    Egal, ob als Tisch- oder als Standgerät: Dank des modernen und schlichten Designs fügt sich der kompakte WPD 200-Trinkwasserspender ideal in jede Raumumgebung ein. Die Sensortasten und das multifunktionale Farbdisplay sorgen für eine einfache und selbsterklärende Bedienung. Zum durchdachten Produktdesign gehört auch der extra hohe Ausgabebereich, der das mühelose Befüllen größerer Gefäße erlaubt.

    Wasserspender Nachhaltigkeit

    Nachhaltigkeit

    Mit dem Kauf eines WPD 200-Trinkwasserspenders machen Sie den Unterschied: Denn die Trinkwasserversorgung spielt eine nicht unwesentliche Rolle, wenn es um die CO₂-Bilanz Ihres Unternehmens oder Ihrer Einrichtung geht. Trinkwasser sollte nicht nur gut schmecken, sondern auch umweltschonend sein: Der WPD 200 ist die nachhaltige Alternative zu Gallonen und Flaschen.

    Finden Sie Ihr passendes Produkt.

    Unsere verschiedenen Wasserspender-Modelle bieten für jede Räumlichkeit und jeden Geschmack die ideale Lösung, egal ob als Tisch- oder Standgerät. Entdecken Sie beispielsweise den kompakten WPD 55 S für enge Platzverhältnisse oder das Standgerät WPD 200 Advanced, um insgesamt sechs unterschiedliche Wasserarten genießen zu können.

    Funktionen im Detail

    WPD_Slider_Wasserarten

    6 Wasserarten

    Der Kärcher Wasserspender bietet bis zu 6 Wasserarten, abhängig von der gewählten Ausstattungsvariante. Zur Auswahl stehen ungekühlt, gekühlt, sprudelnd (medium oder classic) sowie heiß und extra heiß. Die Varianz sorgt für individuell angepasste Erfrischung und Trinkkomfort im Arbeitsalltag.

    WPD_Slider_Kuehlklassen

    3 Kühlklassen

    Der Kärcher Wasserspender passt sich durch unterschiedliche Kühlklassen optimal dem jeweiligen Bedarf am Aufstellort an. Der WPD 55 versorgt bis zu 30 Nutzer, der WPD 200 bis zu 100 Nutzer. Für mehr als 100 Nutzer kann der WPD 200 mit einem zusätzlichen Kühler ausgestattet werden.

    WPD_Slider_Farben_Versionen

    Farben und Versionen

    Der Kärcher Wasserspender ist als Tisch- oder Standgerät erhältlich. Zur Auswahl stehen für den WPD 200 die Farboptionen Weiß und Schwarz, wodurch er sich optimal in das Raumbild verschiedener Umgebungen einfügt und sich an die Anforderungen vor Ort anpasst.

    WPD_Slider_Hyg_Reinigung

    Hygienische Reinigung

    Kärcher Wasserspender verfügen über ein integriertes Reinigungssystem. Bei Advanced-Geräten werden alle wasserführenden Leitungen in einem automatischen thermischen Prozess regelmäßig mit heißem Wasser gereinigt. Bei Basic-Geräten und dem WPD 55 erfolgt eine chemische Reinigung.

    WPD_Slider_Filter

    Innovatives Filterkonzept

    Die innovative Filterlösung besteht aus dem Active-Pure- und Hy-Protect-Filter bzw. einer Kombination beider Filtertypen. Sie entfernt Viren, Bakterien sowie Schadstoffe wie Chlor und Schwermetalle und sorgt für sauberes und gesundes Trinkwasser. Wertvolle Mineralstoffe bleiben im Wasser enthalten.

    Schnell und einfach angeschlossen!

    Das benötigen Sie zur Inbetriebnahme eines Wasserspenders mit Festwasseranschluss.

    ZUR CHECKLISTE
    Beste Trinkwasserqualität

    Beste Trinkwasserqualität

    ¾ Zoll Wasseranschluss mit Eckventil

    ¾ Zoll Wasseranschluss mit Eckventil

    Stromanschluss 220 – 240V

    Stromanschluss 220 – 240V

    RM 735

    Wasserspender richtig reinigen.

    Neutral, wirkungsvoll, materialschonend: das Desinfektionsmittel RM 735 von Kärcher in der 20-ml-Blisterpackung. Wirkt bakterizid (z. B. E. coli), levurozid (z. B. C. albicans) und begrenzt viruzid. Auf Grund dieser Eigenschaften eignet es sich optimal zur regelmäßigen Reinigung von Wasserspendern:

    • Tägliche Reinigung des Wasseraustritts und der Auffangwanne.

    Wöchentliche Reinigung der Außenflächen.

    Die Anwendung ist besonders materialverträglich und hocheffizient:

    • Oberflächen des Wasserspenders werden besprüht und abgewischt.
    • Der Wasseraustritt wird besprüht und nach der Einwirkzeit mit Trinkwasser gespült.

    Jetzt unverbindliche Beratung anfordern.

    Kärcher oder ein auf Wasserspender spezialisierter Vertriebspartner wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

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    WPD 55

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