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    WaterPro Flockungsmittel RM 847 | Kärcher

    Kärcher WaterPro RM 847 Flokkulierungsmittel in weißer Flasche mit schwarzem Deckel, 1 Liter, pH 3-5.

    WaterPro Flockungsmittel RM 847

    Bestellnummer: 6.295-630.0

    Zur effektiven Aufbereitung und Behandlung von belasteten Wässern aus der Kfz-Ober- und Motorwäsche. Bildet große und filtrierbare Flocken.
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