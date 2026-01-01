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    WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846 | Kärcher

    Großer weißer Sack mit Etikett, auf dem Text und ein Bild zu sehen sind. Der Sack ist auf einer weißen Oberfläche platziert.

    WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846

    Bestellnummer: 6.295-164.0

    Das Reaktionsmittel für die Aufbereitung von mineralölbelastetem Waschwasser. Es bilden sich große und stabile Flocken, die leicht abgefiltert werden können.
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