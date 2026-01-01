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    WC Garnitur | Kärcher

    Weiße Toilettenbürste in einem passenden weißen Halter, freistehend auf weißem Hintergrund.

    WC Garnitur

    Bestellnummer: 3.345-543.0

    Einfache, weiße WC-Garnitur, bestehend aus WC-Bürste und stabilem Kunststoffständer.
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