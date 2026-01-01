WC- und Regenrinnenstrahlrohr | Kärcher

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Bestellnummer: 4.112-029.0Mit Düseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6