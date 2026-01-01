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    WC- und Regenrinnenstrahlrohr | Kärcher

    Gebogene Edelstahl-Lanze mit schwarzem Griff, geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger.

    WC- und Regenrinnenstrahlrohr

    Bestellnummer: 4.760-073.0

    Mit Düseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl