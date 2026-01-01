Winkel-Variodüse, 050 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.113-007.0Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0°-90° Spritzwinkel-"stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen.
Düsengröße ( )
50
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3