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    Winkel-Variodüse, 050 | Kärcher

    Schwarzes Kärcher Kupplungsstück mit Messinganschluss, auf weißem Hintergrund.

    Winkel-Variodüse, 050

    Bestellnummer: 4.763-039.0

    Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0°-90° Spritzwinkel-"stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen.