Winkel-Variodüse, 080 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.763-036.0Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0°-90° Spritzwinkel-"stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen.
Düsengröße ( )
80
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3