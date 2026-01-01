Winkeldüse, Ø3mm, 30° | Kärcher

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Bestellnummer: 4.574-148.0Winkeldüse, 3 mm: Diese Düse aus Kunststoff lenkt den Strahl um 30° ab. Ideal zur Reinigung von komplexen Strukturen wie Hinterschnitten sowie stark verwinkelter Bereiche.
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
134 x 46 x 22
Anwendungsgebiete