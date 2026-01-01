Winkeldüse, Ø3mm, 90° | Kärcher

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Bestellnummer: 4.574-145.0In der Winkeldüse wird der Strahl um 90° seitlich abgelenkt. Sie eignet sich insbesondere zur Reinigung von komplexen Strukturen, von Hinterschnitten und stark verwinkelten Bereichen.
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
134 x 46 x 22
Anwendungsgebiete