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    Winkeldüse, Ø4mm, 30° | Kärcher

    Schwarze Kärcher Düsenverlängerung mit silbernem Anschluss, isoliert auf weißem Hintergrund.

    Winkeldüse, Ø4mm, 30°

    Bestellnummer: 4.574-149.0

    Winkeldüse, 4 mm: Diese Düse aus Kunststoff lenkt den Strahl um 30° ab. Ideal zur Reinigung von komplexen Strukturen wie Hinterschnitten sowie stark verwinkelter Bereiche.
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