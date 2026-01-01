Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Winkeldüse, Ø4mm, 90° | Kärcher

    Schwarze, gebogene Düse mit silbernem Anschluss, auf weißem Hintergrund.

    Winkeldüse, Ø4mm, 90°

    Bestellnummer: 4.574-147.0

    In der Winkeldüse wird der Strahl um 90° seitlich abgelenkt. Sie eignet sich insbesondere zur Reinigung von komplexen Strukturen, von Hinterschnitten und stark verwinkelten Bereichen.
    Angebot anfordern