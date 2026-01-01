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    Winkeldüse, XS, rund | Kärcher

    Schwarzes und silbernes Kärcher Fahrradschloss in L-Form auf weißem Hintergrund.

    Winkeldüse, XS, rund

    Bestellnummer: 4.574-041.0

    Die Winkeldüse lenkt den Strahl um 90° ab. Ideal zum reinigen von Spritzgussformen geeignet.