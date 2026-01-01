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    Winkelstrahlrohr 105°, XXL | Kärcher

    Silbernes, gebogenes Metallrohr mit schwarzem Endstück auf weißem Hintergrund.

    Winkelstrahlrohr 105°, XXL

    Bestellnummer: 4.574-036.0

    Um 105° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfügbaren Düsen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusätzlich das Zwischenstück 4.130-425.0 nötig.