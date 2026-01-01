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    Winkelstück, 60° | Kärcher

    Gebogener Metallrohradapter mit Gewinde an beiden Enden, auf weißem Hintergrund.

    Winkelstück, 60°

    Bestellnummer: 5.321-972.0

    Winkelstück 60° für alle Mini Winkeldüsen.