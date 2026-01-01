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    Winkelstück, 90° | Kärcher

    Metallrohr mit zwei Gewindeenden, in einem Winkel von 90 Grad gebogen.

    Winkelstück, 90°

    Bestellnummer: 5.321-973.0

    Winkelstück 90° für alle Mini Winkeldüsen.