WR 10 EASY!Lock | Kärcher

Bis zu 98 °C heißes Wasser aus einem Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher und unsere Unkrautlanze WR 10 mit 10 Zentimeter großem Sprühkopf garantieren eine effektive und effiziente Unkrautbeseitigung auch auf engstem Raum. Für einen optimierten Fluss des Heißwassers sorgt dabei ein integrierter Düsenadapter, der darüber hinaus die Verwendung jedes unserer Hochdruckgeräte ermöglicht. Das kompakte Design und das geringe Gewicht der Unkrautlanze erleichtern Ihnen die Arbeit und erlauben mühelos auch längeres, unterbrechungsfreies Arbeiten.

Effektive Unkrautbeseitigung durch die optimale Verbindung von Unkrautlanze und Heißwasser-Hochdruckreiniger Integrierter Düsenadapter für die richtige Wassermenge bei jedem Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger. Modernste Kärcher Brennertechnologie sorgt für optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis zu 98 °C). Kompakte Unkrautlanze mit geringem Gewicht Das kompakte Design erlaubt das Arbeiten bei geringen Platzverhältnissen. Das geringe Gewicht entlastet den Anwender und erlaubt längere Arbeitsintervalle.