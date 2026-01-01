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    WR 10 EASY!Lock | Kärcher

    Grauer Griff mit rundem, silbernem Kopf, der mit kleinen Löchern versehen ist. Produkt auf weißem Hintergrund.

    WR 10 EASY!Lock

    Bestellnummer: 2.114-016.0

    In Kombination mit Heißwasser-Hochdruckreinigern ermöglicht unsere Unkrautlanze WR 10 eine genauso schnelle wie gründliche Unkrautbeseitigung. Mit 10 cm großem Sprühkopf und Düsenadapter.