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    WR 20 EASY!Lock | Kärcher

    Kärcher T-Rohr aus Metall mit grauem Kunststoffgriff, auf weißem Hintergrund.

    WR 20 EASY!Lock

    Bestellnummer: 2.114-014.0

    Für eine gründliche Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 20 zur Nutzung mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger. Ausgestattet mit einem 20 cm breiten Düsenbalken und integriertem Düsenadapter.