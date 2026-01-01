WR 20 EASY!Lock | Kärcher

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Bestellnummer: 2.114-014.0Für eine gründliche Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 20 zur Nutzung mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger. Ausgestattet mit einem 20 cm breiten Düsenbalken und integriertem Düsenadapter.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete