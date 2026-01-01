WR 50 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.114-013.0In Kombination mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger ist die 50 cm breite Unkrautlanze WR 50 ideal zur Unkrautbeseitigung. Lieferung mit adaptivem Fahrwerk und integriertem Düsenadapter.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht (kg)
2.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.5
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete