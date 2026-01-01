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    Wasseraufbereitungssystem WRB 2000 Bio | Kärcher

    Kärcher Wasseraufbereitungssystem mit Pumpen und Steuerungseinheit, in einem industriellen Innenraum platziert.

    Wasseraufbereitungssystem

    WRB 2000 Bio

    Bestellnummer: 1.217-190.0