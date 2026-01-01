10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Nasssauger WVP 10 Adv | Kärcher

    Kärcher Fenstersauger-Set mit Zubehör: Sprühflasche, Reinigungsmittel, Ladegerät, zwei Düsenaufsätze, Wischbezug und Abzieher.

    Nasssauger

    WVP 10 Adv

    Bestellnummer: 1.633-560.0

    • 200-ml-Schmutzwasserbehälter, ergonomisch, robust, Überkopf-Saugen möglich
    • Akkugerät, Akku wechselbar, ca. 35 min Arbeitszeit, hohe Rücksaugleistung
    • 2× Akku, Schnellladegerät, Düsen (170/280 mm), RM, Sprühflasche 500 ml, 2× Bezug