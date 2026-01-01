Y-Stück Druckluft | Kärcher

Das speziell konstruierte Y-Stück ermöglicht den Anschluss von 2 Druckluftschläuchen niedrigen Querschnitts direkt an Kärcher Trockeneisstrahlsysteme mit innovativen Liquid-to-Pellet-Verfahren. Das einfach zu installierende Zubehör führt zu einer Erhöhung der Druckluftmenge zur Versorgung des Ice Blasters und damit zu einer unmittelbaren Steigerung der Reinigungsleistung.