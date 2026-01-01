Y-Stück Druckluft | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.574-003.0Spezielles Y-Stück zum Anschluss von 2 Druckluftschläuchen niedrigen Querschnitts an Trockeneisstrahlgeräte.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
106 x 100 x 27