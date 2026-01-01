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    Y-Stück Druckluft | Kärcher

    Messing Y-Verteiler mit zwei Schnellkupplungen und einem Schlauchanschluss auf weißem Hintergrund.

    Y-Stück Druckluft

    Bestellnummer: 2.574-003.0

    Spezielles Y-Stück zum Anschluss von 2 Druckluftschläuchen niedrigen Querschnitts an Trockeneisstrahlgeräte.