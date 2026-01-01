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    Y-Verteiler | Kärcher

    Messingadapter mit zwei Gewinden, Beschriftung "200 BAR" und "120°C". Rechteckige Form mit abgeschrägten Kanten.

    Y-Verteiler

    Bestellnummer: 4.405-048.0

    bietet die Möglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang.