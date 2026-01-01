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    Zwischenstück für Winkelstrahlrohre | Kärcher

    Silbernes Metallrohr mit schwarzem Griff und Gewinde an einem Ende, auf weißem Hintergrund.

    Zwischenstück für Winkelstrahlrohre

    Bestellnummer: 4.574-034.0

    Zwischenstück zur Aufnahme aller verfügbaren Winkelstrahlrohre. Auch als Flachstrahldüseneinsatz (14 mm) einsetzbar.