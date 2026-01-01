Zwischenstück für Winkelstrahlrohre | Kärcher

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Bestellnummer: 4.574-034.0Zwischenstück zur Aufnahme aller verfügbaren Winkelstrahlrohre. Auch als Flachstrahldüseneinsatz (14 mm) einsetzbar.
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
130 x 60 x 35