Garantieverlängerung Hochdruckreiniger | Kärcher

Haben Sie vor weniger als 4 Wochen einen Kärcher Hochdruckreiniger gekauft?

Dann registrieren Sie jetzt Ihr Gerät und profitieren Sie von unserer kostenlosen Garantieverlängerung auf 5 Jahre**! Für die Registrierung benötigen Sie die Teile- und Seriennummer Ihres Produktes sowie das Kaufdatum. Bitte beachten Sie, dass nur die im Formular aufgeführten Produkte für die Inanspruchnahme möglich sind.

So einfach geht's: