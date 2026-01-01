Garantieverlängerung Hochdruckreiniger | Kärcher

Haben Sie vor weniger als 4 Wochen einen Kärcher Hochdruckreiniger gekauft?
Dann registrieren Sie jetzt Ihr Gerät und profitieren Sie von unserer kostenlosen Garantieverlängerung auf 5 Jahre**! Für die Registrierung benötigen Sie die Teile- und Seriennummer Ihres Produktes sowie das Kaufdatum. Bitte beachten Sie, dass nur die im Formular aufgeführten Produkte für die Inanspruchnahme möglich sind.
So einfach geht's:
- Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus.
- Im Anschluss an die Registrierung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail, bitte prüfen Sie ggf. Ihren Spam Ordner. Diese Registrierung bewahren Sie mit Ihrer Rechnung zusammen auf und legen sie im Garantiefall vor.
Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung nur gültig ist, wenn diese innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum ausgefüllt wurde. Die Garantieverlängerung kann nur zusammen mit dem Garantienachweis und dem Original-Kaufbeleg gewährt werden.