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    Garantieverlängerung Hochdruckreiniger | Kärcher

    Garantieverlängerung Hochdruckreiniger

    Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Hochdruckreiniger auf 5 Jahre verlängern.

    Garantieverlängerung Hochdruckreiniger

    Haben Sie vor weniger als 4 Wochen einen Kärcher Hochdruckreiniger gekauft?

    Dann registrieren Sie jetzt Ihr Gerät und profitieren Sie von unserer kostenlosen Garantieverlängerung auf 5 Jahre**! Für die Registrierung benötigen Sie die Teile- und Seriennummer Ihres Produktes sowie das Kaufdatum. Bitte beachten Sie, dass nur die im Formular aufgeführten Produkte für die Inanspruchnahme möglich sind.

     

    So einfach geht's:

    1. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus.

    2. Im Anschluss an die Registrierung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail, bitte prüfen Sie ggf. Ihren Spam Ordner. Diese Registrierung bewahren Sie mit Ihrer Rechnung zusammen auf und legen sie im Garantiefall vor.

      Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung nur gültig ist, wenn diese innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum ausgefüllt wurde. Die Garantieverlängerung kann nur zusammen mit dem Garantienachweis und dem Original-Kaufbeleg gewährt werden.

     

    Garantieverlängerung

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    1 Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit durch Anklicken des am Ende eines jeden Newsletters befindlichen Abmelden-Links widerrufen.

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    **Garantiebedingungen

    Die Garantie gilt nur für Geräte, die privat und nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Diese Garantie gilt nicht bei Fehlern oder Mängeln, die beispielsweise durch unsachgemäße Verwendung auftreten. Die vollständigen Bedingungen finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Unsere eingeräumte Garantie lässt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher (insbesondere Gewährleistung) unberührt.

    Klarer Fall und Garantiebedingungen

    KLARER FALL UND GARANTIEBEDINGUNGEN

    Hier finden Sie den "Klaren Fall" sowie die Garantiebedingungen für die Produktbereiche Home & Garden, Home Line, Professional und Industrial. Im "Klaren Fall" finden Sie Informationen zum Reparatur-Service für Home & Garden- und gewerblichen Geräten zu Festpreisen – einfach und bequem für alle privaten Endkunden im myKärcher Portal.

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