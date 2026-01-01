Signature Line-Garantieverlängerung | Kärcher

Mit der Registrierung Ihres Signature Line-Produkts erhalten Sie automatisch 1 zusätzliches Jahr Garantie auf Ihr Gerät.* Die Bestätigung der Garantieverlängerung erhalten Sie per E-Mail. Bitte bewahren Sie diese Registrierung mit Ihrer Rechnung zusammen auf und legen sie im Garantiefall vor. Die Registrierung ist ebenfalls über die Kärcher Home & Garden App möglich. Dafür einfach den QR-Code auf der Verpackung oder dem Welcome Letter scannen.
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