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    Signature Line-Garantieverlängerung | Kärcher

    Garantieverlängerung Signature Line

    Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Signature Line Produkte um ein Jahr verlängern.

    FC 8 Signature Performance

    Mit der Registrierung Ihres Signature Line-Produkts erhalten Sie automatisch 1 zusätzliches Jahr Garantie auf Ihr Gerät.* Die Bestätigung der Garantieverlängerung erhalten Sie per E-Mail. Bitte bewahren Sie diese Registrierung mit Ihrer Rechnung zusammen auf und legen sie im Garantiefall vor. Die Registrierung ist ebenfalls über die Kärcher Home & Garden App möglich. Dafür einfach den QR-Code auf der Verpackung oder dem Welcome Letter scannen.

    *Garantiebedingungen

    Die Garantie gilt nur für Geräte, die privat und nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Diese Garantie gilt nicht bei Fehlern oder Mängeln, die beispielsweise durch unsachgemäße Verwendung auftreten. Die vollständigen Bedingungen finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Unsere eingeräumte Garantie lässt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher (insbesondere Gewährleistung) unberührt.

    Informationen zur Newsletter-Abmeldung

    1 Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit durch Anklicken des am Ende eines jeden Newsletters befindlichen Abmelden-Links widerrufen.

    Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Wie sorgfältig wir mit Ihren Daten umgehen, können Sie auch unseren Datenschutzbestimmungen entnehmen.

    Klarer Fall und Garantiebedingungen

    KLARER FALL UND GARANTIEBEDINGUNGEN

    Hier finden Sie den "Klaren Fall" sowie die Garantiebedingungen für die Produktbereiche Home & Garden, Home Line, Professional und Industrial. Im "Klaren Fall" finden Sie Informationen zum Reparatur-Service für Home & Garden- und gewerblichen Geräten zu Festpreisen – einfach und bequem für alle privaten Endkunden im myKärcher Portal.

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