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    Finanzierungslösungen Professional | Kärcher

    Finanzierungslösungen in der Reinigungsbranche

    In Wachstumsbranchen wie dem Reinigungssektor brauchen Kunden immer wieder flexible Finanzierungsmöglichkeiten, um am Markt zu bestehen. Das gilt für die Nutzung von geleaster Reinigungstechnik im Bereich Gebäudereinigung ebenso wie für die Ausstattung von Handwerksbetrieben mit mobilen Reinigungslösungen oder große Anschaffungen für kommunale Fuhrparks. Bieten Hersteller von Reinigungstechnik eine hauseigene Finanzierung an, so werden Insellösungen mit mehreren Finanzierungspartnern überflüssig, und Angebote können passend zum Reinigungsbedarf gestaltet werden.

    Financial Solution
    Financial Solutions

    Ihr kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner für Finanzierungslösungen

    • Gegründet Juli 2021 als Tochtergesellschaft der Alfred Kärcher SE & Co. KG
    • Sitz in Winnenden
    • Exklusive Finanzierung von Kärcher Produkten für Geschäftskunden

    Warum sollten Sie mit uns zusammenarbeiten?

    • Alles aus einer Hand (Produkt, Finanzierung, Maschinenbruchversicherung, Service)
    • Attraktive Restwerte
    • Flexible Laufzeiten
    • Zusätzlicher finanzieller Freiraum
    • Kreditlinie der Hausbank wird nicht in Anspruch genommen

    Unser Ziel: Kunden fair, partnerschaftlich und zuverlässig zu begleiten

    UNSERE FINANZPRODUKTE IM ÜBERBLICK:

    Kärcher Leasing

    Kärcher Leasing

    • Attraktive, planbare Raten
    • Flexible Laufzeiten
    • Stets auf dem neuesten Stand der Technik
    • Attraktive Restwerte ohne Vollamortisation
    • Keine Kaufverpflichtung am Ende der Laufzeit! Sie haben die Wahl: Rückgabe, Kauf oder Verlängerung
    • Der Vertrag endet automatisch, keine Kündigung erforderlich
    Kärcher Mietgeräte

    Kärcher Mietkauf

    • Attraktive, planbare Raten
    • Flexible Laufzeiten
    • Umsatzsteuer wird mit der ersten Rate in Rechnung gestellt (Raten werden netto bezahlt)
    • Automatischer Eigentumsübergang am Ende der Laufzeit mit Zahlung der letzten Rate
    Kärcher Lean Consulting

    Kärcher Einkaufsfinanzierung

    • Verlängertes Zahlungsziel für Kunden und Händler
    • Individuelle Anpassung auf Ihre Bedürfnisse durch flexible Laufzeiten und attraktive Raten
    • Taggenaue Abrechnung für die Inanspruchnahme des Zahlungsziels
    • Es wird keine Bereitstellungsgebühr berechnet

    UNSERE ZUSATZDIENSTLEISTUNGEN IM ÜBERBLICK:

    Maschinenbruchversicherung

    Maschinenbruchversicherung*

    • Umfassender Versicherungsschutz für das finanzierte Gerät
    • Kärcher Financial Solutions in Kooperation mit der Württembergische Versicherung AG
    • Attraktive Konditionen

     

    *Nur möglich bei Mietkauf und Operate Lease.

    Herstellerservice

    Herstellerservice*

    • Kärcher Herstellerservice kann bei jeder Maschine integriert werden (optional)
    • Immer eine funktionierende Maschine und maximaler Schutz für Ihr Gerät
    • Unterschiedliche Varianten möglich, sodass die individuellen Bedürfnisse bedient werden können

    Sie wollen mehr über die verschiedenen Finanzierungslösungen erfahren?

    Kontaktieren Sie uns jetzt!

    Soll es doch lieber ein Miet- oder Gebrauchtgerät sein? Auch dafür haben wir die passende Lösung.

    Kärcher Leasing

    Kärcher Mietgeräte

    • Klein- und Großgeräte zur Miete
    • Maximale Flexibilität für jede Aufgabe
    Kärcher Mietgeräte

    Kärcher Gebrauchtgeräte

    • Neugründung? Oder einfach Kosten sparen? Wir haben die richtige Gebrauchte für Sie.
    • Gebraucht, generalüberholt, gut und günstig. Das Angebot wechselt ständig. Fragen Sie uns.
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