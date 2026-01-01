Finanzierungslösungen Professional | Kärcher

Financial Solutions
Ihr kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner für Finanzierungslösungen
- Gegründet Juli 2021 als Tochtergesellschaft der Alfred Kärcher SE & Co. KG
- Sitz in Winnenden
- Exklusive Finanzierung von Kärcher Produkten für Geschäftskunden
Warum sollten Sie mit uns zusammenarbeiten?
- Alles aus einer Hand (Produkt, Finanzierung, Maschinenbruchversicherung, Service)
- Attraktive Restwerte
- Flexible Laufzeiten
- Zusätzlicher finanzieller Freiraum
- Kreditlinie der Hausbank wird nicht in Anspruch genommen
Unser Ziel: Kunden fair, partnerschaftlich und zuverlässig zu begleiten