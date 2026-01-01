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    Kärcher Mietgeräte - mieten direkt beim Hersteller. | Kärcher

    Flexibler Fuhrpark.

    Mit Mietgeräten nutzen Sie immer genau die Maschine, die für die jeweilige Anwendung optimal ist. Und nur genau so lange, wie sie wirklich gebraucht wird. Mieten direkt vom Hersteller – erste Wahl für Profis.

    Drei Mietgeräte von Kärcher

    Kärcher Mietgeräte und All-in-One Mietkonzepte

    Haben Sie kurzzeitige Aufträge wie den Winterdienst oder die Straßenreinigung nach einem Stadtfest zu erfüllen? Oder benötigen Sie eine Ersatzmaschine? Bei uns finden Sie die passenden Geräte, um kurzzeitige oder einmalige Aufträge erfüllen zu können. In großer Auswahl, durchweg neuwertig und ausgestattet mit modernster Technik. Mit unserem All-in-One Mietkonzept können Sie außderm eine flexible Auswahl an bedarfsgerecht angepassten Mietpaketen buchen und somit sogar von einer punktgenauen Anlieferung von Reinigungsmitteln profitieren.

    All-In-One Mietkonzept

    Einfach nur mieten war gestern. Mieten mit Mehrwert ist die Zukunft. Mit Kärcher reduzieren Sie Ihren Aufwand und bauen gleichzeitig Ihr Umsatzpotential aus.

    Ihre Vorteile:

    • Flexible und bedarfsgerecht angepasste Mietpakete
    • Keine Investitionskosten
    • Garantiert feste Mietraten über den gesamten Mietzeitraum
    • Feste Laufzeiten
    • Keine Bevorratung von Zubehör oder Reinigungsmitteln
    • Punktgenaue Anlieferung von Verbrauchsmaterialien und Reinigungsmitteln
    IV_Sauger_Pakete

    All-in-One Mietkonzept IV Sauger


    Die Industriesauger mit der besonderen Filtertechnik treffen auf das einmalige All-in-One Mietkonzept. Profitieren Sie von einer flexiblen Auswahl an bedarfsgerecht angepassten Mietpaketen. Wahlweise auch mit punktgenauer Anlieferung von Verbrauchsmaterialien. Ganz ohne Investitionskosten.

    Jetzt Flyer downloaden und mehr über die flexiblen Mietoptionen und die IV Sauger erfahren.

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    FlexoMate: der Name ist Programm.

    Die perfekte Kombination: Der innovative Trolley FlexoMate trifft auf das einmalige "All-in-One"- Mietkonzept! Individuell nach Bedarf und zum festen Preis.

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    Mietgeräte Erklärvideo

    Sehen Sie sich das Erklärvideo zum Kärcher Mietpark an und sehen Sie wie sie schnell und kostengünstig an Maschinen für kurzfristige oder einmalige Aufträge und Einsätze kommen. 

    Anwendungsfälle in Ihrer Branche

    Mit Mietgeräten nutzen Sie immer genau die Maschine, die für die jeweilige Anwendung optimal ist. Und nur genau so lange, wie sie wirklich gebraucht wird. Mieten direkt vom Hersteller – erste Wahl für Profis.

    Das "All-in-One" Mietkonzept

    Einfach nur mieten war gestern. Mieten mit Mehrwert ist die Zukunft. Mit Kärcher reduzieren Sie Ihren Aufwand und bauen gleichzeitig Ihr Umsatzpotential aus.

    Kärcher Mietgeräte

    Kommunalmaschine zur Miete

    Kommunalmaschine mit passendem Anbaugerät mieten

    Die Lösung für Sauberkeit im öffentlichen Raum. Unsere Kommunalmaschinen von 26 PS bis 84 PS für souveräne Leistung. Perfekte Ergebnisse, Robustheit und nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Wir vermieten Kommunalmaschinen auch mit saisonal passendenden Anbaugeräten. Bitte beachten Sie, dass die Anbaugeräte immer nur mit Geräteträger gemietet werden können.

    Kommunaltechnik

    > Anbaugeräte

    Scheuersaugmaschine

    Scheuersaugmaschine mieten

    Für glänzende Böden. Mit Kärcher Scheuersaugmaschinen werden Ihre Böden hygienisch sauber und blitzblank. Wir garantieren glänzende Leistungen. Unsere Allrounder und Spezialisten erledigen alle Arten von Reinigungsaufgaben besonders wirtschaftlich und zeitsparend.

    > Handgeführte Scheuersaugmaschinen
    > Aufsitz- /Aufsteh-Scheuersaugmaschinen

    Bitte beachten Sie: die Vermietung von handgeführten Scheuersaugmaschinen ist ab der Maschinenklasse B 60 möglich. Für kleinere Maschinen wenden Sie sich bitte an einen Kärcher Fachhändler in Ihrer Nähe.

     

    Katalog

    Mietangebot B150 R Adv

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    Katalog

    Mietangebot B 260

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    Treppen- und Rolltreppenreiniger

    Treppen- und Rolltreppenreiniger mieten

    Blitzschnell blitzblank: Treppen- und Rolltreppenreiniger von Kärcher erzielen im Handumdrehen glänzende Ergebnisse auf Rolltreppen und Fahrsteigen sowie auf Treppen und Fensterbänken.

    Bitte beachten Sie: die BR 47/35 Esc können Sie über einen Kärcher Fachhändler in Ihrer Nähe mieten.

    Treppen- und Rolltreppenreiniger

     

    2601_DPS_Mietpark_Flyer_BR_47_35_Esc

    Mietangebot BR 47 35

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    Kehr- und Kehrsaugmaschinen

    Kehrmaschine oder Kehrsaugmaschine mieten

    Höchstleistung beim Kehren – immer und überall. Von der Handkehrmaschine über die Walk-Behind- und Ride-on-Maschine bis zur besonders kraftvollen und robusten Aufsitz-Industriekehrmaschine. Sauberes Kehren zu jedem Zeitpunkt mit zuverlässiger und innovativer Kärcher Technik. Auch beim Kehren denken wir für Sie voraus!

    Kehr- und Kehrsaugmaschinen

     

    2601_DPS_Mietpark_Flyer_KM_105_110_R_A4

    Mietangebot KM 105/110 R

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    Industrielle Reinigungssysteme

    Industrielles Reinigungssystem mieten

    Alles für eine saubere Industrie. Im Bereich Industrielle Reinigungssysteme bieten wir innovative und ausgereifte Lösungen für alle Ansprüche. Unsere Trockeneisreiniger überzeugen durch Robustheit, zuverlässige Technik und beste Ergebnisse beim Trockeneisstrahlen. Hohe Saugleistung für alle Ansprüche im Industriebereich garantieren die Nass-/Trockensauger, sogar für Flüssigkeiten und brennbare Stäube.

    Trockeneisreiniger

     

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    Mietangebot IB 7/40 Adv

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    Mietangebot IB 15/120 Adv

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    Katalogneu

    Mietangebot IB 10/15 L2P Adv

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    Kärcher Mietaktion

    Wasserspender mieten

    Erfrischung für Büro und Betrieb Kärcher Wasserspender sind mit einem zertifizierten, automatischen Hygienesystem und einem innovativen Filtersystem ausgestattet. Die preisbewusste und nachhaltige Alternative zu Gallonen und Flaschen.

    >Wasserspender

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    Mietangebot Wasserspender

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    Kärcher Mietaktion

    Heißwasserhochdruckreiniger mieten

    Mit Heißwasser reinigen Hochdruckreiniger bei gleichbleibendem Druck noch besser. Die Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger, häufig auch Dampfstrahler genannt, überzeugen durch höchsten Bedienkomfort und modernste Technik. Heißwasser-Hochdruckreiniger können die Wassertemperatur von circa 12 °C auf bis zu 155 °C erhöhen. Dies ermöglicht eine Reduzierung des Arbeitsdrucks, des Zeiteinsatzes sowie der Menge einzusetzender Reinigungsmittel. Die Reinigung mit Heißwasser bietet dadurch verschiedene Möglichkeiten der Optimierung des Reinigungsvorgangs und überzeugende Vorteile.

    > Heißwasserhochdruckreiniger

    2601_DPS_Mietparkflyer_HDS_Unkrautbeseitigung_A4

    Mietangebot Heißwasserhochdruckreiniger

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    Hol-und-Bring-Service für Mietgeräte

    Kärcher bringt’s. Und holt es wieder ab.
    Sie brauchen Ihr Mietgerät direkt am Reinigungsort oder zu Ihrem Betriebshof geliefert? Es wird pünktlich am gewünschten Platz sein. Der Kärcher Hol-und-Bring-Service erspart Ihnen Zeit und Geld. Und stellt sicher, dass das Mietgerät sicher verladen und transportiert wird. Großgeräte auf Wunsch auch zwischen verschiedenen Einsatzorten. Und wenn Sie Selbstabholung bevorzugen, geht das selbstverständlich auch in einem Kärcher-Mietpark.

    Flächendeckend verfügbar.
    Sie finden in unseren deutschlandweiten Mietparks genau die Maschine, die Sie benötigen. Wir unterstützen und beraten Sie gerne bei der Auswahl.

    Mietgeräte erhalten Sie in unseren Niederlassungen und Vorführcentern:

    Zu den Niederlassungen

    Clever mieten:

    Wann mieten? Wann kaufen?

    Ob Sie eine Kärcher Maschine mieten oder kaufen, ist nicht entscheidend, sondern was Sie benötigen. Und dass es sich für Sie rechnet. Durch Mietgeräte können Sie kurzfristige Umsatzpotenziale nutzen, ohne Kapital zu binden. Oder als Existenzgründer ihr Startkapital schonen. Und nach aktuellem Bedarf einen professionellen Gerätepool nutzen.

    Saisonmiete: immer bestens ausgestattet

    Mit Mietgeräten können Sie saisonale Aufgaben wie Winterdienst, Kehren oder Grün- bzw. Rasenpflege optimal abdecken – ohne große Investitionen. So haben Sie nur dann Kosten für die Maschine, wenn Sie mit ihr auch Geld verdienen.

    Qualität schafft Qualität

    Profitieren Sie von Mietgeräten und dem Service von Kärcher: Geräte und Zubehöre der Spitzenklasse. Hohe Verfügbarkeit. Nähe. Flexibilität. Bring- und Holservice. Und kompetente Beratung durch Experten.

    Mieten heißt sparen

    Mietgeräte bringen mehr als die reine Einsparung von Investitionen. Mieten erweitert Ihren finanziellen Spielraum und eröffnet Möglichkeiten für andere Investitionen. Dazu optimierte Kostenkontrolle, immer Top-Geräte optimal gewartet und mit allen vorgeschriebenen Prüfungen wie UVV usw. Und Sie haben nur dann Kosten für die Maschine, wenn Sie mit ihr auch Geld verdienen.

    Die Kosten immer unter Kontrolle

    Im Mietangebot ist bereits alles drin: Zufuhr und Abholung, Wartung, Reparatur sowie eine Maschinenbruchversicherung. Und Sie bezahlen dabei nur die monatliche Miete für die Maschine, Full Service inklusive. Keine unvorhersehbaren Kosten, keine bösen Überraschungen. Dadurch können Sie präzise kalkulieren und anbieten. Und wissen genau, was unterm Strich bleibt.

    Flotte mieten

    Wenn Sie Objekte unter Vertrag haben, deren Laufzeiten eine Anschaffung nicht rechtfertigen, mieten Sie sich ihre Flotte einfach. Im Kärcher-Mietpark Programm finden Sie jede erforderliche Maschine. Auch exotische Geräte wie den Rolltreppenreiniger, Polierautomaten und den Ice Blaster samt Trockeneis.

    Mieten mit Sicherheit

    Mieten bedeutet auch: minimiertes Risiko für Sie als Anwender. Durch regelmäßige fachkundige Wartung und die fristgerechte Durchführung aller vorgeschriebenen Prüfungen ist die Einhaltung gesetzlicher Auflagen gewährleistet. Sie haben immer ein einwandfreies Gerät und brauchen sich um gar nichts zu kümmern.

    Flexibilität ganz nach Bedarf

    Nutzen Sie immer genau die Maschine, die für die jeweilige Anwendung optimal ist. Und nur so lange, wie sie wirklich gebraucht wird. Mit der Freiheit, diese im laufenden Betrieb einfach auszutauschen. Keine langen Standzeiten. Kein totes Kapital. Kein schleichender Wertverlust.

    Zeit fürs Kerngeschäft

    Administrationskosten werden oft unterschätzt. Kärcher Rent sorgt vom Antrag bis zur Auslieferung und durch regelmäßigen Service dafür, dass Sie kaum Administrationsaufwand haben.

     

     

    Kärcher Rent Collage

    Kontakt

    Beratung zu Kärcher Mietgeräten bekommen Sie über unser Kontaktformular oder telefonisch über die 07195 903-3700. Unsere Experten aus dem Kärcher Mietpark sind von Montag bis Freitag von 8.00 - 17.30 Uhr für Sie da.