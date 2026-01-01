Kärcher Mietgeräte - mieten direkt beim Hersteller. | Kärcher

Wann mieten? Wann kaufen?

Ob Sie eine Kärcher Maschine mieten oder kaufen, ist nicht entscheidend, sondern was Sie benötigen. Und dass es sich für Sie rechnet. Durch Mietgeräte können Sie kurzfristige Umsatzpotenziale nutzen, ohne Kapital zu binden. Oder als Existenzgründer ihr Startkapital schonen. Und nach aktuellem Bedarf einen professionellen Gerätepool nutzen.

Saisonmiete: immer bestens ausgestattet

Mit Mietgeräten können Sie saisonale Aufgaben wie Winterdienst, Kehren oder Grün- bzw. Rasenpflege optimal abdecken – ohne große Investitionen. So haben Sie nur dann Kosten für die Maschine, wenn Sie mit ihr auch Geld verdienen.

Qualität schafft Qualität

Profitieren Sie von Mietgeräten und dem Service von Kärcher: Geräte und Zubehöre der Spitzenklasse. Hohe Verfügbarkeit. Nähe. Flexibilität. Bring- und Holservice. Und kompetente Beratung durch Experten.

Mieten heißt sparen

Mietgeräte bringen mehr als die reine Einsparung von Investitionen. Mieten erweitert Ihren finanziellen Spielraum und eröffnet Möglichkeiten für andere Investitionen. Dazu optimierte Kostenkontrolle, immer Top-Geräte optimal gewartet und mit allen vorgeschriebenen Prüfungen wie UVV usw. Und Sie haben nur dann Kosten für die Maschine, wenn Sie mit ihr auch Geld verdienen.

Die Kosten immer unter Kontrolle

Im Mietangebot ist bereits alles drin: Zufuhr und Abholung, Wartung, Reparatur sowie eine Maschinenbruchversicherung. Und Sie bezahlen dabei nur die monatliche Miete für die Maschine, Full Service inklusive. Keine unvorhersehbaren Kosten, keine bösen Überraschungen. Dadurch können Sie präzise kalkulieren und anbieten. Und wissen genau, was unterm Strich bleibt.

Flotte mieten

Wenn Sie Objekte unter Vertrag haben, deren Laufzeiten eine Anschaffung nicht rechtfertigen, mieten Sie sich ihre Flotte einfach. Im Kärcher-Mietpark Programm finden Sie jede erforderliche Maschine. Auch exotische Geräte wie den Rolltreppenreiniger, Polierautomaten und den Ice Blaster samt Trockeneis.

Mieten mit Sicherheit

Mieten bedeutet auch: minimiertes Risiko für Sie als Anwender. Durch regelmäßige fachkundige Wartung und die fristgerechte Durchführung aller vorgeschriebenen Prüfungen ist die Einhaltung gesetzlicher Auflagen gewährleistet. Sie haben immer ein einwandfreies Gerät und brauchen sich um gar nichts zu kümmern.

Flexibilität ganz nach Bedarf

Nutzen Sie immer genau die Maschine, die für die jeweilige Anwendung optimal ist. Und nur so lange, wie sie wirklich gebraucht wird. Mit der Freiheit, diese im laufenden Betrieb einfach auszutauschen. Keine langen Standzeiten. Kein totes Kapital. Kein schleichender Wertverlust.

Zeit fürs Kerngeschäft

Administrationskosten werden oft unterschätzt. Kärcher Rent sorgt vom Antrag bis zur Auslieferung und durch regelmäßigen Service dafür, dass Sie kaum Administrationsaufwand haben.