Kärcher opnår GUINNESS WORLD RECORDS (TM) titel

Innovativ rengøringsydelse skaber WOW øjeblikke

Kärcher har opfundet og forfinet princippet om højtryksrensning lige siden. Større rengøringsydelse med mindre forbrug. Længere levetid med kortere rengøringstider. Som førende på verdensmarkedet tilbyder Kärcher en række produkter, der ikke lader noget tilbage at ønske med hensyn til teknisk raffinement og alsidighed - drift med opvarmet eller uopvarmet vand, drevet af elektriske motorer eller forbrændingsmotorer, mobile eller stationære.

For nylig gjorde Kärcher højtryksrensning 50 % mere effektiv og lancerede en stor innovation i form af eco! booster-dysen: Dette unikke tilbehør øger rengøringsydelsen med 50 % i forhold til en standard fladstråledyse. Sidste år reviderede Kärcher for kun anden gang i virksomhedens historie sit kerneprodukt og introducerede et nyt sortiment af professionelle højtryksrensere til koldt og varmt vand.