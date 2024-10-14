Kärcher opnår GUINNESS WORLD RECORDS (TM) titel
Højtryksrensere er globalt set umiskendeligt forbundet med mærket Kärcher. Derfor opnåede Kärcher en GUINNESS WORLD RECORDSTM titel for det nuværende bedst sælgende højtryksrensermærke.
Nuværende bedst sælgende højtryksrenser mærke
Kärcher har opnået sin førende position gennem årtier med innovative højtryksrensere og tilbehør af høj kvalitet.
I 1950 opfandt Alfred Kärcher Europas første højtryksrenser med varmt vand, som stadig er en integreret del af industriel og kommerciel rengøring i dag. I 1984 gik Kärcher med succes ind på forbrugermarkedet med lanceringen af HD 555, verdens første bærbare højtryksrenser til hus og have.
Fra vores professionelle historie...
... og vores historie om Home and Garden ...
...til en global leder inden for rengøringsteknologi.
Produkterne blev populære over hele verden og skabte sig et navn i ordets egentlige forstand: Den generiske betegnelse »le karcher« bruges f.eks. på fransk som synonym for højtryksrensning. På tysk bruges »kärchern« også ofte til højtryksrensning, ifølge Duden ordbogen. I dag tilbyder Kärcher mere end 3.000 produkter, men højtryksrenseren er stadig virksomhedens flagskibsprodukt.
Innovativ rengøringsydelse skaber WOW øjeblikke
Kärcher har opfundet og forfinet princippet om højtryksrensning lige siden. Større rengøringsydelse med mindre forbrug. Længere levetid med kortere rengøringstider. Som førende på verdensmarkedet tilbyder Kärcher en række produkter, der ikke lader noget tilbage at ønske med hensyn til teknisk raffinement og alsidighed - drift med opvarmet eller uopvarmet vand, drevet af elektriske motorer eller forbrændingsmotorer, mobile eller stationære.
For nylig gjorde Kärcher højtryksrensning 50 % mere effektiv og lancerede en stor innovation i form af eco! booster-dysen: Dette unikke tilbehør øger rengøringsydelsen med 50 % i forhold til en standard fladstråledyse. Sidste år reviderede Kärcher for kun anden gang i virksomhedens historie sit kerneprodukt og introducerede et nyt sortiment af professionelle højtryksrensere til koldt og varmt vand.
Home & Garden
eco!Booster til højtryksrensere fra Home & Garden-serien gør rengøringen i hjemmet endnu mere effektiv.
Professional
Den perfekte tilføjelse til vores professionelle højtryksrensere: eco!Booster til kommercielle og industrielle anvendelser.
Professionelle højtryksrensere til koldt og varmt vand
Kärcher opfandt højtryksrenseren i 1950 og har forfinet princippet om højtryksrensning lige siden. Større rengøringsydelse med mindre forbrug. Længere levetid med kortere rengøringstider. Som førende på verdensmarkedet tilbyder Kärcher en række højtryksrensere til professionel rengøring - med opvarmet eller uopvarmet vand, drevet af elmotorer eller forbrændingsmotorer, mobile eller stationære.
Højtryksrensere til hjemmebrug
Kan du huske følelsen, da din bil var helt ny, og din indkørsel var nyasfalteret? Da dine havemøbler så dagens lys for første gang, og dine havemure var mosfri? Det var ægte WOW øjeblikke. Men støv, snavs og uønsket vækst er ingen match for dig og dine Kärcher højtryksrensere. Uanset om du har brug for skånsom pleje eller kraftig rengøring - Kärchers højtryksrensere tilbyder den perfekte løsning til enhver rengøringsopgave.
Hvad gør en GUINNESS WORLD RECORDS (TM) til en titel?
Guinness World Records dokumenterer og fejrer superlative præstationer, som er de bedste i verden. De har strenge politikker for, hvad der udgør en GUINNESS WORLD RECORDSTM titel for at opretholde disse høje standarder.
Derfor skal hver rekordtitel opfylde alle de følgende kriterier. De skal være:
- Målbare
- Kan brydes
- Standardiserbar
- Verificerbar
- Baseret på én variabel
- Den bedste i verden