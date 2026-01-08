Brug damp til at tackle snavs: Kärcher SC 2 Upright EasyFix rengør alle forseglede hårde gulve - også træ. Med enhedens indstillede dampkontrol i 2 trin fjerner Kärcher-damprenseren op til 99,999 % af coronavira¹⁾ og 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra hårde overflader. Damprenseren varmes op på et øjeblik og er klar til brug med det samme med en aftagelig, genopfyldelig vandtank inkl. afkalkningspatron. Det er nemt at se betjeningsstatus på enheden via farvekoderne på LED-lyset på håndtaget. Kombinationen er perfekt: For grundigere rengøring og hurtigt skift af klude uden kontakt med snavs sættes Kärcher-mikrofiberklude fast til gulvdysen med en "selvklæbende" mekanisme.