Cockpit care, 500ml

Grundig rengøring og beskyttelse af alle plast- og gummioverflader. Efterlader semi-matte overflader, der ser så godt som nye ud, er behagelige at røre ved og er vand-og smudsafvisende.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (ml) 500
Pakkeenheder (Stk.) 8
Vægt inkl. emballage (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 80 x 80 x 280
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Cockpit
  • Plastpaneler