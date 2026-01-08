Polish & Wax, 500ml

Intensiv rengøring og vask- og vejrbestandig beskyttelse i et enkelt trin. Fine ridser og striber fjernes, og den oprindelige farve glans er genoprettet.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (ml) 500
Pakkeenheder (Stk.) 8
Vægt inkl. emballage (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 70 x 180
Polish & Wax, 500ml
Polish & Wax, 500ml
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Maling til køretøjer
  • Malede overflader
Tilbehør