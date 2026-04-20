RM 640N cykelrensekonsentrat er lavet af over 99% fornybare og naturligt udvundne ingredienser og udgør 2 liter rengøringsmiddel til manuel påføring. Ideel til brug med skumstrålen fra Kärcher mellem- og lavtryksrensere. Som genopfyldning til den naturlige cykelrenser kan koncentratet bruges til at genopfylde sprayflasken fire gange. Koncentratet er specielt formuleret til rengøring af specialcykler (f.eks. e-cykler, pedelecs, mountainbikes eller racercykler). Formlen er testet for materialekompatibilitet og er velegnet til sarte materialer som kulfiber, aluminium eller gummi. Har en høj snavsløsende effekt, men er stadig nem at skylle af for økonomisk vandforbrug.