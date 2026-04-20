RM 640N CONC, 500ml
Cykelrensekonsentrat til brug med skumstråler fra Kärcher mellem- og lavtryksrensere, og som genopfyldning til det naturlige cykelrensemiddel i en 0,5 l sprayflaske.
RM 640N cykelrensekonsentrat er lavet af over 99% fornybare og naturligt udvundne ingredienser og udgør 2 liter rengøringsmiddel til manuel påføring. Ideel til brug med skumstrålen fra Kärcher mellem- og lavtryksrensere. Som genopfyldning til den naturlige cykelrenser kan koncentratet bruges til at genopfylde sprayflasken fire gange. Koncentratet er specielt formuleret til rengøring af specialcykler (f.eks. e-cykler, pedelecs, mountainbikes eller racercykler). Formlen er testet for materialekompatibilitet og er velegnet til sarte materialer som kulfiber, aluminium eller gummi. Har en høj snavsløsende effekt, men er stadig nem at skylle af for økonomisk vandforbrug.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (ml)
|500
|Pakkeenheder (Stk.)
|8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
Produkt
- Med over 99% naturligt udvundne ingredienser fjerner formlen pålideligt snavs, der typisk findes på cykler, såsom støv, mudder osv.
- Rengøringsmidlet indeholder ingen syrer, opløsningsmidler, farvestoffer, duftstoffer eller silikoner.
- Testet for materialekompatibilitet på kulfiber, aluminium, gummi osv.
- De anvendte overfladeaktive stoffer er 100% plantebaserede og indeholder ingen mineraloliebaserede overfladeaktive stoffer.
- Flasken er lavet af 100% genbrugsplast.
- Som genopfyldning til det naturlige cykelrensemiddel – sprayflasken kan genopfyldes op til fire gange, hvilket sparer emballage.
- Egnet til brug med skumstråler fra Kärcher mellem- og lavtryksrensere.
- Koncentratet, som kan fortyndes med vand, opløser snavset hurtigt og kan derefter skylles af med lidt vand – for en lavere miljøpåvirkning.
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.